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Роспотребнадзор напомнил о правилах безопасной доставки еды на дом

Роспотребнадзор напомнил о правилах безопасной доставки еды на дом
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор советует придерживаться правил безопасной доставки еды на дом в период самоизоляции или карантина в домашних условиях, говорится в пятницу на сайте ведомства.

"Курьеры должны соблюдать правила личной гигиены: надевать медицинские маски (респираторы), перчатки, использовать дезинфицирующие салфетки и кожные антисептики для обработки рук, а также приезжать к заказчику в чистой форменной одежде, с чистыми продезинфицированными емкостями (коробами) для транспортировки готовых блюд, с личной медицинской книжкой, оформленной в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Также при получении заказа необходимо соблюдать правила безопасности: осуществлять бесконтактную оплату заказа с помощью онлайн-оплаты; при оплате через мобильный терминал использовать перчатки или после оплаты вымыть руки с мылом и протереть их дезинфицирующим средством.

"При вручении заказа курьер по доставке готовых блюд должен поставить емкость (короб) у двери, отойти от двери на расстояние около 1,5 метров и сообщить вам о доставке по телефону", - отмечается в сообщении.

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