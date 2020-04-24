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Что случилось этой ночью: пятница, 24 апреля

Новые исследования ученых о COVID-19, рост числа погибших в Москве, претензии Союзмультфильма к японцам

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ученые США установили, что COVID-19 хуже приспособлен к теплу. Так, согласно информации ученого из МВБ Билла Брайанта, период полураспада вируса в капельке слюны на поверхности при температуре 21-23 градуса по Цельсию, влажности 20% и при отсутствии солнца составит 18 часов, а в тех же условиях, но при влажности 80% - 6 часов. При температуре 35 градусов по Цельсию и влажности 80% он ускорится до 1 часа, а при температуре 21-23 градуса, влажности 80% и в летнее время - до 2 минут.

- Число погибших от коронавируса в Москве выросло на 37 до 325. Среди умерших - пациенты от 37 до 86 лет. По данным на утро четверга, в Москве зафиксировано 33940 больных коронавирусом, 2448 из которых вылечились.

- Роспотребнадзор напомнил о правилах безопасной доставки еды на дом. Курьеры должны соблюдать правила личной гигиены: надевать медицинские маски (респираторы), перчатки, использовать дезинфицирующие салфетки и кожные антисептики для обработки рук, а также приезжать к заказчику в чистой форменной одежде, с чистыми продезинфицированными емкостями (коробами) для транспортировки готовых блюд, с личной медицинской книжкой, оформленной в установленном порядке, заявили в ведомстве.

- "Союзмультфильм" намерен вернуть переданные Японии права на Чебурашку. На данный момент относительно срока действия договора и его условий у российской и японской сторон существуют серьезные разногласия, поскольку российская компания считает текущую версию договора недействительной, о чем уведомила японцев.

- Рынок акций США слабо изменился после новостей о провале испытаний препарата от коронавируса. Проведенные в Китае клинические исследования показали, что противовирусный препарат remdesivir не улучшает состояния заболевшего. Кроме того, у препарата выявили серьезные побочные эффекты. Торги акциями Gilead на бирже Nasdaq были ненадолго приостановлены после резкого падения бумаг на новостях о провале испытаний. Цена бумаг компании снизилась более чем на 4% по итогам дня, до $77,78. На прошлой неделе акции Gilead взлетели почти до $84.

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