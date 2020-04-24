Родители более 30 тыс. детей в Приморье получат дополнительные выплаты

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Приморском крае дополнительные выплаты по 5 тыс. рублей, установленные указом президента России, в апреле-июне получат родители более 30 тыс. детей в возрасте до трех лет, сообщила агентству "Интерфакс-Дальний Восток" руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда по Приморского краю Лидия Смыченко.

"В соответствии с указом президента российским семьям с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. руб. Выплаты семьям начались с 17 апреля. Планируется, что выплаты получат более 30 тыс. детей, эта цифра предварительная", - сказала Смыченко.

По ее словам, выплаты положены тем семьям, у которых есть или было право на материнский капитал.

"Семья могла уже потратить средства капитала, но выплаты им положены. Выплата федеральная, назначается не из средств материнского капитала. Его размер она не уменьшает. Эти деньги не учитываются в доходах семьи при определении права на какие-то другие меры социальной поддержки", - добавила руководитель пресс-службы.

Она отметила, что, если семья напишет заявление в апреле, то средства она будет получать ежемесячно. Если в июне, то за три месяца. Если по каким-то причинам семья не может написать заявление в эти месяцы, то у нее есть право до 1 октября.

"Важно, что выплата идет за полный месяц. К примеру, ребенку 15 мая исполняется три года. И выплату он получит за полный месяц - за апрель и май", - уточнила Смыченко.

Заявление подается через портал Госуслуг или на сайте Пенсионного фонда России. Это связано с эпидемиологической обстановкой. Но, по словам сотрудника ПФР, случаи бывают разные, и, если что, можно прийти в клиентскую службу, предварительно записавшись на прием.

"Никаких особых документов не нужно. Подавать заявление может только держатель сертификата. В заявлении нужно обратить внимание на все поля. Очень часто совершают ошибку, не указывая девичью фамилию мамы в нужном поле, нужно указывать номер актовой записи о рождении ребенка, а не номер свидетельства о рождении. Счет кредитной организации - выписанный на маму", - подчеркнула собеседница агентства.

Как сообщалось, выплата по 5 тыс. руб. для семей с детьми до трех лет введена по предложению президента Владимира Путина, ее будут выплачивать три месяца - с апреля по июнь. Если в семье несколько детей этого возраста, то пособие будет выплачено на каждого ребенка.