Доступ в лес в Кемерово закрыли из-за пожаров в регионе

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Временный запрет на посещение бора в Рудничном районе города Кемерово введен после пяти возгораний из-за брошенных окурков.

Как написал глава города Илья Середюк в соцсетях, также запрещена стоянка автомобилей на территории вблизи центрального входа. Вдоль границ бора проложены минерализованные полосы для препятствования распространения огня, организовано патрулирование.

Как сообщалось, в бору насчитывается более 255 тыс. деревьев, самое высокое - более 32 метров, и обитает семь видов животных, занесенных в региональную Красную книгу. В апреле прошлого года был запущен сайт бора с виртуальными экскурсиями.

По данным МЧС, в регионе сохраняется четвертый уровень пожароопасности, действует особый противопожарный режим.

Накануне в Кемеровской области сгорели десятки домов из-за пала травы. Погибших нет. В регионе горят целые села, десятки людей остались без своих домов. Главной причиной происходящего называют пал травы вопреки запретам.