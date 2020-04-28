Власти Петербурга продлили до конца мая запрет на посещение лесов и лесопарков

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Запрет посещать леса и лесопарки в Петербурге продлен до конца мая в связи с продлением противопожарного режима. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Александра Беглов.

На это время людям запрещено заходить в леса и парки, заезжать туда на любом транспорте, кроме тех, которые нужны для лесохозяйственной деятельности, а также для предупреждения и ликвидации пожаров.

В лесах и парках до конца мая будет запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухостой, проводить любые пожароопасные работы. Без согласования с ГУ МЧС города запрещено проведение любых огневых и других пожароопасных работ.