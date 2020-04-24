Военные РФ ввели повышенные меры безопасности в частях у границы с Китаем

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Повышенные меры безопасности принимаются в подразделениях Восточного военного округа (ВВО) в связи с коронавирусом, сообщает пресс-служба ВВО.

Такие меры, в частности, принимаются в соединениях и воинских частях ВВО на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, сказали в пресс-службе.

Там сообщили, что на всех контрольно-пропускных и технических пунктах развернуты санитарные посты и посты дезинфекционной обработки.

В военных городках специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) проводят регулярную дезинфекцию мест скопления военнослужащих, казарм, баз и жилых помещений для военных.

Для дезинфекции применяются современные станции АРС-14КМ на базе автомобилей "КамАЗ" и автономные мобильные комплекты специальной обработки комплекта ДКВ-1К. "Ежедневно площадь обработки составляет несколько десятков тысяч квадратных метров", - заявляют в ВВО.

Медики ВВО измеряют температуру и проверяют состояние здоровья у всех прибывающих в части сотрудников. Отработан алгоритм действий при выявлении первичных признаков заболевания коронавирусом. При въезде на территорию соединений и воинских частей весь служебный автотранспорт проходит специальную обработку с применением техники войск РХБЗ.

"Комплекс мер по противодействию вирусной инфекции дополняется с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе", - заявили в округе.

35-я общевойсковая армия ВВО имеет штаб в Белогорске Амурской области, ее части и подразделения расположены и в других граничащих с Китаем регионах: Хабаровском крае и Еврейской автономной области и на Сахалине.

Ситуация с коронавирусом в Китае

В пятницу Госкомздрав КНР на своем официальном сайте сообщил, что на материковой части страны за истекшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом, два - у людей, прибывших из-за рубежа, четыре - внутри страны (в провинциях Хэйлунцзян (граничит с Россией) - три, Гуандун - один).

В четверг, 23 апреля, сообщалось о 10 выявленных новых случаях заражения при шести ввезенных.

Также зафиксировано 34 случая бессимптомного протекания болезни, один из них зарубежный. За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 632 человека, зарегистрировано 82 тыс. 804 случая заражения, из них 1 тыс. 618 - ввезенных из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходит курс лечения 915 человек, состояние 57 больных оценивается как тяжелое. В то же время, более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксированы три новых случаев заражения, два - в Гонконге и один на Тайване. С декабря прошлого года в трех районах зарегистрировано 1 тыс. 507 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 035 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 427 (шесть случаев смерти).

22 апреля китайские СМИ сообщали, что в Харбине, который является административным центром Хэйлунцзяна, местные власти ввели ограничения из-за коронавируса. Власти города, в частности, запретили въезд для всех транспортных средств без местных номеров. Также в город не могут попасть те, кто не проживает в нем.