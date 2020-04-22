В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В китайском Харбине ввели ограничительные меры, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает в среду агентство China News.

Власти города, по данным агентства, запретили въезд для всех транспортных средств без местных номеров. Также в город не могут попасть те, кто не проживает в нем.

Местным жителям, чтобы перемещаться из района в район, требуется QR-код на телефоне, который подтверждает, что они здоровы. Кроме того, харбинцам нельзя выходить на улицу без медицинских масок.

В Харбине, административном центре граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, проживает около 10 млн человек. На данный момент в городе выявлено 52 случая коронавируса.

Ранее власти Харбина уже ввели 28-дневный карантин для тех, кто приехал из-за границы.