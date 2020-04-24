Совкомбанк заявил, что из-за коронавируса пока не планирует покупать Азиатско-тихоокеанский банк

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Совкомбанк может вернуться к вопросу покупки Азиатско-тихоокеанского банка (АТБ) осенью, если он до этого не будет продан, но сейчас им не интересуется, сообщил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

"Если бы сегодня нужно было принять решение, мы бы сегодня не стали бы приобретать Азиатско-тихоокеанский банк, потому что банк не такой маленький, влияние на него пандемии пока неочевидно. Сейчас в принципе, если что-то рассматривать, покупки, это могут быть совсем небольшие с очень-очень простыми активами игроки", - сказал Хотимский.

По его словам, рассматривать возможность приобретения банков, занимающихся кредитованием физлиц и малого и среднего бизнеса, пока рано. "Аналогичные Азиатско-тихоокеанскому банку банки сейчас рано смотреть. Если банк будет на продаже к осени, например, то может быть (Совкомбанк подумал бы о его покупке - прим. ИФ), потому что у нас в принципе много синергии с Азиатско-тихоокеанским банком. Просто делать оценки банка на основании отчетности, условно, конца прошлого года без оценки того, как сейчас кризис повлияет, это неправильно", - считает первый зампред Совкомбанка.

Он еще раз подчеркнул, что на настоящий момент у Совкомбанка интереса к приобретению АТБ нет, но все может поменяться, если банк будет продаваться позже.

"Мы не знаем, какой тайминг ЦБ предпочтет. Если аукцион состоится без дополнительной какой-то информации о том, как банк переживает пандемию, то мы участвовать не будем. С другой стороны, нам кажется, что и другие игроки, наверно, захотят узнать больше, что сейчас происходит с банком, до принятия такого важного решения, как покупка", - добавил первый зампред Совкомбанка.

Хотимский добавил, что не исключает приобретения каких-то небольших банков в текущем году. "Нам не пришлось пересматривать планы в связи пандемией. Мы не исключаем, что мы можем приобрести какие-то банковские активы небольшие, точечные в этом году, буквально небольшие сделки. (. . .) У нас хороший запас ликвидности, капитала, если будут интересные вещи, мы вполне можем участвовать. Мы знаем, как это делать, умеем, у нас хороший track record (послужной список. - ИФ.), многие сделки, которые удачно закончились", - отметил Хотимский.

Банк России выставил санированный АТБ на продажу и с 1 по 15 апреля принимал заявки от потенциальных покупателей. Регулятор сообщил, что получил четыре уведомления и будет их изучать. Заключение сделки пока планируется на август 2020 года.

Совкомбанк участвовал в предыдущих торгах по продаже АТБ в марте 2019 года. Тогда к аукциону также был доепущен Московский кредитный банк, но оба участника торговаться не стали. Торги были признаны несостоявшимися.

Стартовая цена продажи 99,99% акций АТБ составляла почти 9,9 млрд рублей (размер собственного капитала банка), минимальная цена - 6 млрд рублей (размер уставного капитала банка).

Совкомбанк с активами в 1 трлн 198,8 млрд рублей по итогам 2019 года занял 12-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", Азиатско-тихоокеанский банк с активами в 96,9 млрд рублей - 66-е место в этом рэнкинге.