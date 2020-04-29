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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:24Заразились
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Вспышка COVID-19 зафиксирована в пансионате для инвалидов в Сызрани

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Коронавирус выявлен у четырех сотрудников и 31 пациента Сызранского пансионата для инвалидов, сообщает оперативный штаб по Самарской области.

Пандемия коронавируса

"Одна пациентка была госпитализирована с пневмонией в больницу, остальные находятся в пансионате. Их состояние оценивается как удовлетворительное. У большинства болезнь протекает бессимптомно", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливается первопричина вспышки COVID-19 в пансионате. В штабе отметили, что за границей никто из персонала в последнее время не был. Первая заболевшая - пациентка, остальные заразившиеся - контактные.

Во всех учреждениях соцобслуживания региона с 14 марта действует карантин - запрет на гостевой режим, на визиты родственников, измеряется температура, проводится проветривание и влажная уборка каждые два часа.

Это не первый случай массового заражения людей в соцучреждениях Самарской области. Так, на прошлой неделе стало известно о вспышке коронавируса в тольяттинском психоневрологическом диспансере - там заболели 25 пациентов и медиков.

За сутки в регионе зарегистрировано 55 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Самарской области подтверждено 327 случаев COVID-19, 33 человека выздоровели, пятеро скончались.

Самарская область Сызрань коронавирус

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