Петербуржец оштрафован за бегство от полиции со школьной спортплощадки

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге Колпинский суд оштрафовал на 1000 рублей местного жителя Дельдара Баландина, которого полицейские застали на спортплощадке и который попытался спастись от задержания бегством. Он вину признал и раскаялся, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Суд установил, что 22 апреля Баландина застали на спортплощадке гимназии №402 в Колпине. Он нарушил запрет властей на посещение спортивных площадок в условиях пандемии коронавируса и режима повышенной готовности.

Документов при нарушителе не было. Полицейские решили доставить его в отдел для выяснения личности. Он вышел с ними с площадки и начал убегать, не реагируя на их требования остановиться.

Баландину вменили ч.1 ст.19.3 КоАП, обвинив в том, что он помешал полицейским исполнять служебные обязанности.