Глава Минздрава Ростовской области госпитализирована с сердечным приступом

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская перенесла сердечный приступ, сообщает региональный портал "Дон24" (входит в медиа-холдинг правительства региона).

Она госпитализирована.

В сообщении приводятся слова главного врача Ростовской областной клинической больницы Вячеслава Коробки, который отметил, что в настоящее время состояние Быковской стабильное, она находится в реанимации.

Информацию о госпитализации Быковской "Интерфаксу" подтвердили в управлении информационной политики правительства Ростовской области, отметив, что ей "оказывается вся необходимая медицинская помощь".

Ранее в субботу Быковская принимала участие в оперативном заседании регионального штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.