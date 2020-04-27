Глава Минобрнауки не ожидает сдвигов по срокам обучения студентов

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что в настоящий момент существенного сдвига по срокам обучения в высших учебных заведениях не предполагается.

"По нашим экспертным оценкам, существенной сдвижки по срокам обучения не будет", - сказал Фальков в эфире телеканала Россия-1.

Он отметил, что при необходимости итоговую аттестацию учащихся и защиту дипломов вузы организуют в онлайн-формате.