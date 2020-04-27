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В Госдуме предложили защитить часть сбережений должников

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на ближайших заседаниях может рассмотреть законопроект, защищающий прожиточный минимум в сбережениях россиян от списания за долги, заявил в понедельник зампред думской фракции "Единой России" Андрей Исаев.

"У человека всегда, каким бы должником он ни был по кредитам, должны оставаться средства к существованию, и вот этот минимум, прожиточный минимум, необходимый человеку для существования, не должен списываться за долги", - сообщил Исаев в ходе вебинара о защите трудовых прав в условиях коронавируса.

По словам депутата, такую норму следует создать по аналогии с защитой от списания за долги социальных льгот и алиментов. Документ подготовлен группой депутатов совместно с Минэкономразвития РФ, он может быть рассмотрен уже на следующем пленарном заседании, запланированном на 12 мая, добавил Исаев.

Как сообщалось, в конце февраля правительство РФ согласовало депутатский законопроект (N303739-7), который запрещает приставам взыскивать с граждан средства, если по итогам сумма, которой он распоряжается в месяц, оказывается ниже величины прожиточного минимума. Поправки в Трудовой кодекс были внесены в Госдуму в декабре 2017 года группой депутатов во главе с Натальей Костенко (Единая Россия).

В феврале 2018 года на инициативу пришел отрицательный отзыв правительства. В нем указывалось, что в законопроекте не определено, в каком порядке будут производиться расчеты для определения указанного остатка заработной платы, кроме того, нужны поправки в закон об исполнительном производстве. После этого законопроект был внесен повторно c корреспондирующими поправками в закон об исполнительном производстве. Данная версия, согласно проекту отзыва, с которым ознакомился "Интерфакс", в феврале получила одобрение правительства.

В действующем законодательстве содержатся ограничения, по которым удержания из зарплаты не могут превышать 20%, 50% и 70% от ее размера - в зависимости от основания, указанного в исполнительном документе. При этом сумма денежных средств, остающихся у должника в распоряжении в течение месяца после удержания, не учитывается. "Зачастую после произведенных удержаний оставшаяся у должника-гражданина сумма денежных средств оказывается меньше прожиточного минимума, что не позволяет ему и членам его семьи удовлетворить базовые потребности", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2020 году приравнен к МРОТ и составляет 12 130 рублей.

Госдума

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