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Вологодская область ввела электронные пропуска для въезда в регион

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Вологодской области введут электронные пропуска на въезд в регион для жителей других субъектов страны, сообщил в понедельник губернатор области Олег Кувшинников.

"Мы приняли решение о введении электронных пропусков на въезд лиц, передвигающихся на автотранспорте, у которых отсутствует временная или постоянная регистрация в нашей области. Акцентирую ваше внимание: речь идет о въезде в регион, а не о перемещении жителей Вологодской области между муниципалитетами", - сказал Кувшинников в ходе заседания областного штаба по коронавирусу.

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Заявление на получение электронного пропуска нужно будет подавать через региональный портал госуслуг не менее чем за сутки до планируемой поездки в Вологодскую область. Кроме того, определен список целей поездок в регион: это может быть поездка к близким родственникам, командировка, поездка к объекту недвижимости, находящемся в собственности или в аренде, а также участие в похоронах.

Рассматривать заявление будет оперативный штаб муниципалитета, в который едет автор заявления. Ему могут выдать подтверждение возможности посещения или мотивированный отказ. Если заявителю дали положительный ответ, он получает электронный пропуск, который нужно предъявить на контрольно-пропускном пункте на въезде в регион в распечатанном виде или с экрана телефона.

Порядок оформления электронного пропуска будет утвержден постановлением правительства Вологодской области, которое, по словам главы региона, примут во вторник.

Вологодская область

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