В Центральной России ввели новые ограничения в связи с коронавирусом

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Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Власти регионов Центрального федерального округа продолжают вводить новые ограничительные меры в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Владимирская область

Так, с понедельника все стационарные организации социального обслуживания Владимирской области переходят на закрытый круглосуточный режим со сменой работников раз в две недели, сообщает оперативный штаб региона. Соответствующий указ для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции подписал губернатор Владимир Сипягин.

Под действие дополнительных карантинных мер попадают все государственные учреждения соцобслуживания: психоневрологические интернаты, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, геронтологические центры, комплексные центры социального обслуживания населения.

В течение всего периода работы в закрытом круглосуточном периоде будет обеспечено постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья пациентов учреждений. Перед заступлением на вахту у всех работников новой смены проводится анализ на COVID-19. Они получат надбавки за особые условия труда и дополнительную нагрузку в размере 20 тыс. рублей за 14 дней работы в закрытом круглосуточном режиме.

Рязанская область

С понедельника в Рязанской области начинает действовать постановление, в котором утвержден порядок подтверждения гражданами возможности нахождения вне места проживания в условиях режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории региона COVID-19.

По данным пресс-службы регионального правительства, специальные пропуска оформляются работодателями для сотрудников организаций, чья деятельность осуществляется при введении режима повышенной готовности, для следования до места работы, а также осуществления служебной деятельности. Аналогичные пропуска вводятся и для волонтеров.

Для граждан также расписан алгоритм получения пропусков с QR-кодом. Их следует оформлять самостоятельно через сайт регионального правительства, где разместят баннер "Получение пропусков для физических лиц". Однако пока эта норма носит рекомендательный характер.

Кроме того, по информации областного Минздрава, с 27 апреля поликлиники и больницы Рязанской области работают в закрытом режиме. Приостанавливается плановый прием во всех поликлиниках региона. Участковые терапевты обеспечат медицинское наблюдение на дому. Большую помощь медицинскому персоналу окажут и волонтеры, в числе которых обучающиеся Рязанском медуниверситете.

По данным горадминистрации, общественный транспорт в Рязани переводится на разрывный режим работы: с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. Управлению транспорта поручено проводить регулярный мониторинг работы городского пассажирского транспорта, ежедневно контролировать его наполняемость в утренние и вечерние часы на период действия нового графика.

Тамбовская область

Власти Тамбовской области приняли решение об ужесточении ограничительных мер для прибывающих в регион из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Теперь такие граждане, помимо сообщения в органы местного самоуправления о своем прибытии и незамедлительного обращения в медорганизации без их посещения при наличии первых респираторных симптомов, обязаны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции в домашних условиях. Изоляция должна осуществляться в отдельном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и другими лицами, не подвергнутыми изоляции.

"Принятие указанной ограничительной меры вызвано тем, что в области основная часть стартовых заражений коронавирусной инфекцией является "завозными случаями" с тех территорий, где сейчас выявлено большинство заболевших с опасными последствиями в виде пневмонии", - говорится в сообщении пресс-службы обладминистрации..

Также в Тамбовской области до особого распоряжения приостановлено оказание услуг по отдыху детей в детских оздоровительных лагерях.

Ранее управление социальной защиты и семейной политики сообщило, что временно приостанавливается получение путевок для детей в организации отдыха. Традиционно летняя оздоровительная кампания в Тамбовской области начиналась 15 апреля - с приема заявлений от родителей.

Ярославская область

Ярославская область готовится к введению пропускного режима на территории региона, сообщил губернатор Дмитрий Миронов на своей странице в фейсбуке.

"Элeктpонная плaтформa по выдaче пропуcков, кoтoрую предлoжила нам прoтестирoвать Минкoмcвязь, позволит сдeржать рaспрострaнение инфекции. Системой прeдусмотрeно, чтo при регистрации зaболевшие и контактировавшиe получат oтказ", - написал Миронов.

По его словам, в настоящее время власти занимаются тестированием системы, а также готовят правовую базу. Миронов не уточнил, когда именно заработает пропускной режим и сколько он продлится.

Липецкая область

Между тем власти Липецкой области вводят послабления в режиме изоляции. В частности, жителям региона стали доступны одиночные пробежки и прогулки семьей. Об этом заявил глава региона Игорь Артамонов, подчеркнув, что по-прежнему необходимо избегать большого скопления людей и соблюдать социальную дистанцию.

Чтобы снизить риск заражения людей коронавирусом, решено ввести ограничения. Прогулки с детьми рекомендованы на расстоянии, не превышающем 300 метров от места проживания. Посещение детских и спортивных площадок пока запрещено.

Заниматься спортом на свежем воздухе необходимо в одиночку и без использования уличного спортивного инвентаря. Для семейных прогулок и спортивных занятий необходимо оформлять цифровые пропуска.

Кроме того с понедельника в регионе возобновили работу непродовольственные магазины. При этом по-прежнему приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров площадью свыше 5 тыс. тыс. кв. метров. За исключением деятельности на их территории химчисток, аптек и объектов, реализующих продовольственные, детские, зоотовары.

Также разрешено проведение ярмарок, но только тех, где реализуются продовольственные товары, саженцы, рассада, семена, живые сельскохозяйственные животные и птица и корма для них.

Кроме того, организации розничной торговли обязаны реализовывать хлебобулочные и кулинарные изделия только в упакованном виде. Продажа развесной продукции без индивидуальной упаковки в режиме самообслуживания недопустима.