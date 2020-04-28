Ветеранам ВОВ пообещали мобильные телефоны с бесплатной связью и кнопкой SOS

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Более 52 тысяч мобильных телефонов с пожизненным бесплатным тарифом раздадут ветеранам Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы, сообщил во вторник глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Такими телефонами по стране будут обеспечены порядка 52 тысяч человек. Оргкомитетом "Наша победа" сформированы списки всех фронтовиков, всех инвалидов Великой Отечественной войны - мы знаем поименно всех. К сожалению, их становится все меньше и меньше, увы, это неумолимый ход времени, самому молодому фронтовику сегодня уже 93 года", - сообщил Хинштейн в ходе онлайн-брифинга проекта.

В каждый телефон будут внесены номера экстренных и социальных служб, прикрепленных к ветерану социальных работников и волонтеров. Кроме того, все аппараты имеют кнопку "SOS" и большие клавиши набора, отметил депутат.

Вместе с телефонами в регионы направлены именные сертификаты на предоставление ветеранам пожизненной бесплатной мобильной связи любым из операторов "большой четверки", сообщил Хинштейн. Проект реализуется в рамках соглашения операторов с "Волонтерами Победы" при поддержке Минкомсвязи РФ.

Бесплатную связь получат в том числе ветераны, живущие в Крыму, отметила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Людмила Бокова. "В Крым также переданы телефоны, точно так же они будут работать по тарифу, разработанному "большой четверкой", там есть региональные операторы, которые без проблем подключат к этому тарифному плану", - сказала она.

Кроме того, ПАО "Ростелеком" предоставит с 1 мая бесплатную стационарную связь для всех участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также для лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда".