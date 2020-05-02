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Президент Казахстана обещал по 1 млн тенге каждому ветерану ВОВ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Казахстане каждый ветеран Великой Отечественной войны по случаю 75-летия Победы получи 1 миллион тенге (чуть более 178 тысяч рублей - ИФ), заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"В Казахстане с большой заботой относятся ко всем воинам - участникам Великой Отечественной войны. Для нас они все герои. Мы чтим память павших на фронте, окружаем вниманием и почестями ветеранов", - сказал Токаев в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

По его словам, в Казахстане "каждый ветеран получит на руки один миллион тенге - это примерно две с половиной тысячи долларов".

"Не обделены вниманием и труженики тыла. Война затронула практически каждую казахстанскую семью. Поэтому 9 мая для нас - это день памяти", - добавил он.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев

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