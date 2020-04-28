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В Томске задержали уроженца Центральной Азии за призывы нападать на силовиков

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники управления ФСБ по Томской области вместе с полицейскими установили и задержали 30-летнего уроженца одной из центрально-азиатских республик, который пропагандировал идеи экстремизма, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

"Томич под вымышленными данными в интернете публично призывал к экстремистской деятельности, а также пропагандировал совершение преступлений в отношении действующих сотрудников органов правопорядка", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что мужчина призывал нападать на силовиков.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), его проверяют на связи в экстремистских и террористических структурах.

Томск ФСБ

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