Правительство предложит снять ограничения для модернизации БАМа и Транссиба

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Правительство разрабатывает законопроект по снятию административных ограничений для модернизации Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей, сообщил телеканалу РБК вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что речь идет о модернизации 5000 километров железной дороги от станции Тайшет на БАМе до дальневосточных портов и что проект назвают "восточным полигоном".

"По сути, мы должны пропускную способность сегодняшнего БАМа и Транссиба поднять в два раза. мы сейчас готовим специальный закон по облегчению условий строительства, по снятию ограничений административных. Считаем, что это, конечно, даст свой очень серьезный прорыв", - он.

По его словам, в развитии "восточного полигона" будут задействованы от 300 тыс. до 400 тыс. рабочих. В РЖД ведут активные работы по проектированию мер модернизации этих магистралей.

Президент Владимир Путин ради поддержки строительной отрасли поручил правительству учесть крупные железнодорожные проекты, в том числе модернизацию БАМ и Транссиба, подходов к портам Азово-Черноморского бассейна и других. К 1 июня правительство должно представить доклад по этому поводу. Далее кабинет министров будет делать это раз в полгода.

Поручения даны по итогам совещания 16 апреля, посвященного развитию строительной отрасли. Тогда Путин заявил, что несмотря на непростые эпидемиологические условия, в России продолжится реализация масштабных инфраструктурных проектов, в том числе - увеличение пропускной способности "восточного полигона".