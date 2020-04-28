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Песков анонсировал большое выступление Путина в рамках совещания с регионами

Песков анонсировал большое выступление Путина в рамках совещания с регионами
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание с руководителями регионов по мерам борьбы с коронавирусом, запланировано большое выступление главы государства. Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков рассказал, что на связь с президентом в режиме видеоконференции во вторник выйдут все главы регионов. "Будет вступительное слово", - сказал Песков журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, обратится ли президент к гражданам во время этого совещания, как это было раньше на подобных заседаниях, пресс-секретарь сказал: "Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление. Я не буду ничего анонсировать, давайте дождемся этого совещания".

По его словам, совещание будет все в открытом режиме, доступны будут все выступления. В частности, рассказал Песков, на совещании выступят глава Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин, который также возглавляет рабочую группу по борьбе с коронавирусом при Госсовете РФ, глава Минздрава Михаил Мурашко, а также ряд глав регионов.

"Конечно, речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями, оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период", - сказал Песков.

Владимир Путин Дмитрий Песков

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