Минфин согласовал предложения Минэнерго о запрете импорта бензина до 1 октября

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минфин согласовал предложения Минэнерго о запрете импорта нефтепродуктов в Россию сроком до 1 октября. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией Минфина.

По его словам, Минфин внес незначительные корректировки в предложения Минэнерго, которые были учтены.

Собеседник агентства отмечает, что Минэнерго предложило наложить запрет на ввоз бензина, дизельного топлива, керосина и газойлей. Исключения могут составить нефтепродукты, ввозимые для проведения научно-исследовательских испытаний, выставочных, международных спортивных мероприятий, совместных международных военных учений, проводимых на территории РФ, а также топлива, ввозимого физическими лицами для личного пользования.

Ранее Минэнерго внесло в список предложений ко второму антикризисному пакету запрет импорта нефтепродуктов в РФ сроком на шесть месяцев.