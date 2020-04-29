Площадь пожаров в лесах Сибири превысила 25 тысяч гектаров

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - По состоянию на утро среды, 29 апреля, в регионах Сибири действовало 46 лесных пожаров на площади более 25 тысяч гектаров, из них 20 на 12,7 тысячи гектаров локализовано, сообщил замначальника Департамента лесного хозяйства по СФЛ Юрий Иванько на окружном совещании по предупреждению ЧС в Новосибирске.

Основной причиной пожаров он назвал деятельность местного населения.

Иванько также сообщил, что на данный момент решение об изменении зон контроля при тушении лесных пожаров еще не принято.

В свою очередь начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что с начала апреля в регионах Сибири огнем пройдено 5,5 млн га - в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.