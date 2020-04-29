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В калужском доме престарелых зафиксирована вспышка коронавируса

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Очаг коронавирусной инфекции выявлен в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Думиничском районе Калужской области, сообщилв соцсетях врио губернатора Владислав Шапша.

По его словам, гражданам с подтвержденным диагнозом уже назначено лечение, остальные изолированы.

"У всех выявленных зараженных заболевание протекает в легкой форме, симптомы заболевания отсутствуют", - отметил он.

По данным оперативного штаба по COVID-19 Калужской области, за последние сутки число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе увеличилось на 73 и к 11:00 мск среды составляет 845. При этом 32 человека выздоровели и 12 умерли (без изменения).

По географии распространения коронавируса лидируют Калуга (196 случаев), Боровский район (145), Обнинск (129), Малоярославецкий район (76). Думиничский район попал в пятерку лидеров благодаря новому очагу заболевания - если во вторник здесь было зарегистрировано лишь 22 случае заражения, то в среду уже 75.

Калужская область коронавирус

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