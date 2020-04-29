Задержаны злоумышленники, продававшие в Подмосковье незарегистрированные аппараты ИВЛ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В МВД РФ сообщили о пресечении сбыта незарегистрированных аппаратов ИВЛ, изъято порядка 1,5 тысяч приборов.

Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Ирина Волк, деятельность группировки удалось пресечь усилиями сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с коллегами из Московской, Свердловской и Костромской областей и представителями ФСБ.

Злоумышленники пытались продать оборудование, произведенное в 1999-2000 годах. "Соответствующие сертификационные и регистрационные документы, а также документы, подтверждающие легальность их происхождения, отсутствовали", - сообщила представитель ведомства.

Сбыт аппаратов ИВЛ осуществлялся на территории города Гжель Раменского района Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на преступление" и "мошенничество".

Задержаны семеро подозреваемых. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Пятеро их предполагаемых сообщников находятся под домашним арестом.