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Только 2% турагентств получили финансовую помощь от государства, заявили в РСПП

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Финансовой поддержкой правительства смогли воспользоваться около 2% турагентств, показал опрос, проведенный Российским союзом промышленников и предпринимателей. Об этом депутатам Госдумы рассказал председатель комиссии РСПП Сергей Шпилько.

Экономический кризис

По его словам, предствители 47% компаний заявили, что уже перестали выплачивать зарплаты сотрудникам. И только 7% предпринимателей в этой сфере верят, что помощь до них дойдет, добавил он.

Шпилько призвал принять новые меры поддержки турбизнеса в условиях кризиса. "Евросоюз выделяет 375 млрд евро. Если бы в нашей стране выделили хотя бы 1% от этой суммы - это был бы уже шаг навстречу. То, что сейчас выделяется - это гроши", - заявил он.

Американцы против локдауна

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Ленсинг, штат Мичиган
РСПП Сергей Шпилько Госдума коронавирус

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