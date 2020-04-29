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"Заминированный" самолет из Москвы благополучно сел в Магнитогорске

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Самолет рейсом Москва-Магнитогорск, подававший сигнал тревоги перед посадкой в аэропорту назначения, приземлился, сообщается на онлайн-табло магнитогорского аэропорта.

В свою очередь информированный источник уточнил "Интерфаксу", что ранее в аэропорт поступил анонимный звонок о якобы находившемся на борту вылетевшего из "Шереметьево" лайнера взрывном устройстве.

"Это та же ситуация, что уже неоднократно повторялась. Предположительно, ложный звонок, который поступил в аэропорт о минировании самолета. Как положено, будет проведен досмотр борта, багажа и пассажиров", - сказал собеседник агентства.

В аэропорту получить официальное подтверждение этой информации агентству не удалось.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Магнитогорска, рейс из Москвы выполняет авиакомпания "Аэрофлот".

Москва Магнитогорск

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