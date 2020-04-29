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Телефонные террористы "заминировали" все самолеты в аэропорту Сочи

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Несколько электронных писем с информацией о минировании самолетов поступило в среду, 29 апреля, в международный аэропорт Сочи, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В частности, речь шла о лайнерах, следующих в Москву и Новосибирск, а также обо всех воздушных судах, находящихся в аэропорту Сочи. Кроме того, поступил сигнал о минировании самолёта, прибывшего в город-курорт из Москвы.

После проведения всех необходимых оперативных мероприятий информация о бомбах не подтвердилась.

"Заминированный" самолет из российской столицы также благополучно сел в аэропорту.

Сочи

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