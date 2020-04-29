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Военные назвали состав, который используется для противовирусной обработки объектов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Для дезинфекции гражданских и военных объектов подразделения химзащиты применяют специальный раствор, который должен убивать бактерии и вирусы, сообщили в среду в пресс-службе Северного флота России.

"Дезинфекция проводится путем распыления раствора дветретиосновной соли гипохлорита кальция на поверхности, которые могут содержать болезнетворные бактерии и вирусы. Военнослужащие работают с переносными приборами специальной обработки в защитных костюмах и средствах защиты органов дыхания", - говорится в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

По данным Северного флота, специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в среду в Мурманске по заявке городской администрации дезинфицировали остановки общественного транспорта в Мурманске.

Для борьбы с коронавирусной инфекцией в военных гарнизонах Северного флота сформировано около 400 подразделений, предназначенных для дезинфекции военных объектов и учреждений, поддержания санитарного режима в условиях сложной эпидемиологической обстановки. В состав подразделений включено более 1000 штатных и нештатных специалистов РХБЗ Северного флота, говорится в сообщении.

Ранее Северный флот сообщил об дезинфекции объектов АО "Севмаш", которое строит современные атомные подлодки.

Северный флот Мурманск коронавирус

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