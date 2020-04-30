В Кремле будут искать баланс между свободой слова и наказанием за фейки в процессе правоприменения

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Борьба с фейками не должна переродиться в ограничения свободы слова, но наказание за умышленную дезинформацию должно быть суровым, заявили в Кремле.

"Это очень сложно, но это (соблюдать баланс - "ИФ") очень важно делать. Борьба с фейками не должна превращаться в борьбу с правдой", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.

Он признал, "что сделать системно это очень тяжело, (...) в рамках правоприменительной практики нужно реагировать на каждый отдельно взятый случай и таким образом добиваться каких-то стандартов "по умолчанию", чтобы борьба с фейками не превращалась в борьбу с правдой".