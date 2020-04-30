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Регионы Дальнего Востока ужесточили режим самоизоляции перед майскими праздниками

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Масочный режим и усиление карантинных мер для прибывающих из других регионов вводят перед майскими праздниками правительства Приморья и Сахалинской области, Забайкалья и Бурятии, а в Хабаровском крае открывают автобусные и речные маршруты для дачников.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом вводит в Приморье с 30 апреля масочный режим. Жители будут обязаны носить маски или респираторы при посещении магазинов, различных организаций, в пассажирском и общественном транспорте, в том числе в такси, сообщает в четверг пресс-служба правительства Приморья. Режим полной самоизоляции продлен в регионе до 11 мая.

Кроме того, в регионе вводится обязательная самоизоляция для всех прибывающих из других регионов. Ранее на домашний карантин или в обсерваторы отправляли только прибывших из Москвы или из-за границы. Теперь все прибывающие в Приморский край из Екатеринбурга и Новосибирска на самолетах в течение двух недель должны находиться на изоляции. Соблюдать карантин также обяжут пассажиров, прибывающих на поездах из других регионов России, говорится в сообщении.

Работодатели, нанимающие вахтовиков и не имеющие помещений для их самоизоляции, обязаны прекратить смену таких коллективов.

Губернатор Приморья в майские праздники поручил продолжить следить за местами отдыха с помощью беспилотников, а также сообщил, что в ближайшие дни будет запущена новая система контроля режима самоизоляции с использованием камер видеофиксации в крупных населенных пунктах.

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