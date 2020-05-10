Режим самоизоляции в Бурятии продлен до конца мая

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Власти Бурятии продлили до 31 мая режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства республики.

Глава региона Алексей Цыденов внес соответствующие изменения в свой указ о дополнительных мерах по защите населения от COVID-19 от 13 марта.

Согласно документу, сохраняются ограничения на выход людей из дома за исключением походов в магазин и экстренных случаев, а также на работу предприятий сферы услуг.

При этом, с 10 мая в республике смогут открыться 15 категорий компаний. Всего в регионе в настоящее время разрешена деятельность 59 видам предприятий. Данные организации должны соблюдать соответствующие санитарно-эпидемиологические требования, в том числе масочный режим, социальное дистанцирование, обработку поверхностей дезинфицирующими средствами.

Также продолжит действовать обязательных масочный режим для всех жителей Бурятии.