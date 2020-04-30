Более 330 сотрудников Росгвардии заразились коронавирусом

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Росгвардии сообщили о 339 инфицированных COVID-19 сотрудниках, 35 человек - выздоровели.

"На 30 апреля 2020 года среди личного состава войск 339 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Тяжелых случаев течения инфекционного заболевания среди представителей ведомства нет", - заявили в пресс-службе ведомства.

35 человек выздоровели и сняты с контроля по итогам двух отрицательных результатов анализов на COVID-19, добавили там.

Ранее сообщалось, что правительство выделило Росгвардии почти 1,3 млрд рублей (точная сумма 1 287 273 200 рублей) из резервного фонда на закупку в 2020 году медицинского оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ.