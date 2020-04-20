Росгвардия получит 1,3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Правительство выделило Росгвардии почти 1,3 млрд рублей из резервного фонда на закупку в 2020 году медицинского оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ. В распоряжении на портале правовой информации точная сумма составила 1 287 273 200 рублей.

Кроме аппаратов ИВЛ, на эти деньги ведомство закупит автоматические анализаторы, бесконтактные термометры, дефибрилляторы, инфузоматы, компьютерные томографы, контейнеры для перевозки анализов, концентраторы кислорода, мониторы пациента, наборы для интубации трахеи, обеззараживатели воздуха, парогенераторы, реанимационные консоли, рентгеновские аппараты, транспортировочные боксы, средства для дезинфекции объектов, индивидуальные средства дезинфекции, одноразовые защитные комплекты, одноразовые маски и нитриловые перчатки.

Все это будет закуплено для лечения от инфекционных патологий военнослужащих и лиц, проходящих службу в Росгвардии, а также на санитарно-эпидемиологические меры по профилактике коронвируса.

Росгвардии поручено проконтролировать, чтобы эти средства были потрачены по назначению, и доложить о результатах к 1 февраля.