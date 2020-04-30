Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Пациент, у которого диагностировали коронавирус, скончался в Севастополе, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
"У нас сегодня в инфекционной больнице умер пациент с диагнозом "коронавирус". У него был осложненный анамнез - он был на паллиативной койке", - сказал Развожаев на заседании правительства города в четверг.
Он отметил, что сейчас проводятся исследования для определения "окончательной причины смерти".
Всего диагноз "коронавирус" в Севастополе подтвержден у 84 человек.