В "Единой России" рекомендовали исключить из партии депутата Бендуса за нападение на журналиста

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Комиссия "Единой России" по этике направила в ханты-мансийское окружное отделение партии рекомендацию об исключении из своих рядов депутата заксобрания города Югорска Владимира Бендуса после нападения на журналиста, сообщила в четверг пресс-служба партии.

"Принятое решение - это абсолютно правильная и закономерная реакция на то, что он сделал в отношении журналиста Пантина. Мы будем добиваться того, чтобы он также был лишен депутатского мандата. Таким людям не место в "Единой России", - цитирует пресс-служба члена партийной комиссии по этике, председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

По информации СМИ, Владимир Бендус избил журналиста Антона Пантина и отобрал у него мобильный телефон, отмечается в сообщении. В социальных сетях появилось видео, на котором Бендус оскорбляет общественника Антона Пантина и применяет в отношении него силу.

Ранее секретарь комиссии "Единой России" по этике Евгений Ревенко со ссылкой на данные управления Следственного комитета РФ по ХМАО сообщил, что в 2011 году Бендус привлекался к ответственности за применение насилия в отношении представителя власти, однако уголовное дело "так и не было доведено до конца".

"Люди с замашками "братков" не могут становиться народными избранниками. У меня вопрос к региональному отделению – каким образом человек с сомнительным прошлым мог пройти через все наши фильтры и стать депутатом", - отметил Ревенко.