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Депутата Бендуса исключили из "Единой России" после нападения на журналиста

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президиум ханты-мансийского регионального отделения "Единой России" решил исключить из членов партии депутата думы Югорска Владимира Бендуса, сообщается в субботу на сайте окружного отделения партии.

"Заслушав и обсудив информацию о нарушении членом партии Владимиром Бендусом устава партии и приняв во внимание рекомендации комиссии по этике "Единой России" (...), президиум регионального политического совета решил исключить его из членов партии за совершение действий, противоречащих этическим нормам партии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Бендус, по информации СМИ, избил журналиста Антона Пантина и отобрал у него мобильный телефон.

После данного инцидента комиссия "Единой России" по этике направила в ханты-мансийское окружное отделение партии рекомендацию об исключении из своих рядов Бендуса.

ХМАО Югорск Владимир Бендус Единая Россия Антон Пантин

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