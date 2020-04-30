В Минобороны РФ заявили о почти 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - С марта по 30 апреля 2491 российский военнослужащий, курсант, преподаватель и воспитанник военных довузовских учреждений, а также 285 человек из числа гражданского персонала армии заболели коронавирусной инфекцией, сообщили в военном ведомстве в четверг.

С марта 109 военнослужащих и 10 гражданских специалистов выздоровели, следует из данных, опубликованных на сайте Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что по состоянию на четверг установлено 1 тысяча 68 военнослужащих с положительными результатами на COVID-19, двое из них в тяжелом состоянии, в том числе один на искусственной вентиляции легких. Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования составляет 1 тысячу 140 человек. Еще 283 заболевших являются преподавателями и воспитанниками довузовских учебных заведений.

Инфицированных среди гражданского персонала ВC РФ - 285 человек, уточнило Минобороны РФ.