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Минобороны РФ обновило данные о заболевших коронавирусом военных

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - У 2482 российских военнослужащих, курсантов, воспитанников довузовских учреждений, а также 313 человек из числа гражданского персонала армии диагностирован коронавирус, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 1 мая установлено 1099 военнослужащих с положительными результатами", - говорится в сообщении. За этот период 137 военнослужащих выздоровело, сообщили в Минобороны.

В военных вузах, в том числе курсантов и слушателей, 1174 случаев COVID-19, двое выздоровело. С марта в четырех довузовских учебных заведениях по итогам первого тестирования коронавирус обнаружен у 209 воспитанников.

Среди гражданского персонала Вооруженных сил РФ коронавирус с марта обнаружен у 313 человек, 12 выздоровели.

Минобороны коронавирус

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