Приезжающих в Тульскую область будут выборочно проверять на COVID-19

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - На границе Тульской области с 3 мая будут развернуты медпункты для выборочного забора анализов на COVID-19 и вручения уведомлений о самоизоляции, сообщила в субботу пресс-служба облправительства.

"На совещании по эпидемиологической ситуации в регионе 2 мая губернатор Алексей Дюмин обратил внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Губернатор также отметил, что все въезжающие в регион медики, независимо от места их проживания, должны в обязательном порядке направляться в обсервацию. Глава региона поручил организовать на пропускных постах дежурство автобусов для доставки всех медиков на карантин и прохождения проверки, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что группа медиков, работавшая в московских лечебных учреждениях, была направлена в обсерватор после того, как пыталась проехать в Тульскую область без цифровых пропусков. После лабораторного обследования на COVID-19 и получения отрицательных результатов медики были направлены на самоизоляцию по месту проживания в Тулу.

Режим повышенной готовности действует в Тульской области с 16 марта. С 30 апреля для въезжающих в регион, а также для выезжающих в другие регионы действует пропускной режим.

По данным оперативного штаба, на 2 мая в регионе зарегистрировано 1 135 случаев заражения COVID-19. На карантине находятся 1 209 человек. Всего обследовано 29 тыс. жителей региона. Сейчас в стационарах находится 741 человек с клиническими проявлениями заболевания или подтвержденным диагнозом COVID-19. 24 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).