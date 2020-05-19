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В Тульской области решили усилить контроль за самоизоляцей пожилых граждан

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Алексей Дюмин назвал тревожной ситуацию по росту заболеваний коронавирусом среди пожилых жителей региона и поручил усилить контроль за соблюдением ими режима самоизоляции, сообщила пресс-служба облправительства.

"Учитывая увеличение числа заболевших коронавирусом среди пенсионеров, полиции и Росгвардии необходимо усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. А также следить за тем, чтобы они строго соблюдали "масочный режим" при посещении магазинов и аптек", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

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Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет в Тульской области действует по 29 мая включительно. Выходить на улицу пожилым людям разрешается только для обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин и выгула домашних животных. Соблюдать его жителям региона рекомендовано по месту проживания или в садовых домах.

Ограничения не распространяются на руководителей предприятий и организаций, органов государственной власти и местного самоуправления; работников медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения, социального обслуживания, центров занятости населения и предприятий ЖКХ.

В Туле и шести районах области введен обязательный масочный режим. Также рекомендовано ношение защитных перчаток.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 19 мая в регионе лабораторно подтверждено более 2,6 тыс. случаев COVID-19, выздоровели 842 человека, 19 человек скончались.

Тульская область коронавирус

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