Россияне из девяти стран вернутся на родину спецрейсами с 4 по 7 мая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Россиян вывезут несколькими рейсами из Германии, Таиланда, США, Вьетнама, Турции, Таджикистана, Китая, Израиля, Японии с 4 по 7 мая, сообщает Минкомсвязь РФ в телеграм-канале.

Согласно данным, на 4 мая запланированы рейсы Берлин - Казань - Новосибирск, Бангкок - Санкт-Петербург - Москва, Лос-Анджелес - Санкт- Петербург - Москва, Камрань - Владивосток.

5 мая будут выполнены рейсы Камрань - Санкт-Петербург - Москва, Анталия - Ростов-на-Дону - Уфа, а также Душанбе - Сургут - Екатеринбург.

"6 мая 2020 запланированы рейсы AFL7207 Шанхай - Санкт-Петербург - Москва в 20:50 по местному времени и SVR Тель-Авив - Ростов-на-Дону - Екатеринбург в 15:10 по местному времени", - говорится в сообщении.

7 мая на родину из Токио вернутся жители Владивостока, Санкт-Петербурга и Москвы, рейс Токио - Владивосток - Санкт-Петербург - Москва вылетит из Японии в 12:15 по местному времени.