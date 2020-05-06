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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:10Заразились
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Власти Приморья зафиксировали рост тяжелых пациентов с COVID-19

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Приморье увеличилось количество зараженных коронавирусом пациентов, которые тяжело переносят болезнь, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом отмечают, что растет количество пациентов, которые находятся в госпиталях в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в медучреждениях находятся более 50 тяжелых пациентов, это не только люди старшего возраста и с хроническими заболеваниями, но и пациенты среднего возраста.

Специалисты призывают жителей региона соблюдать режим самоизоляции, соблюдать масочный режим.

По данным на среду, в крае подтверждено 684 случая заражения COVID-19, шесть человек умерли. За сутки зарегистрировано 49 новых случаев заражения.

Приморский край коронавирус

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