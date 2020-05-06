Из Ачинской больницы сбежал осужденный за убийство

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Из Ачинской межрайонной больницы №1 сбежал осужденный за убийство и разбой, сообщили в управлении ФСИН по Красноярскому краю.

Этот человек был приговорен к 20 годам колонии за убийство, разбой и умышленное уничтожение чужого имущества. В мае 2019 года неотбытую часть срока - пять лет и три месяца - ему заменили на принудительные работы.

В больницу его положили для лечения. В ходе последней проверки сотрудники исправительной колонии его в больнице не нашли, на звонки на его мобильный он не отвечает.