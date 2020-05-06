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Правительство РФ подготовило план поэтапного снятия коронавирусных ограничений

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Правительство своевременно представило план поэтапного снятия введенных в связи с коронавирусом ограничений, на совещании у президента Владимира Путина в среду руководитель Роспотребнадзора Анна Попова разъяснит его детали, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, безусловно, все было представлено вовремя, и сегодня Попова и будет разъяснять детали этого плана", - сказал он журналистам. Так Песков ответил на вопрос выполнило ли правительство поручение Путина разработать соответствующий план к 5 мая.

Пресс-секретарь президента добавил, что "этот план еще предстоит обсудить, и сегодня он будет обсуждаться". "Для этого и проводится совещание", - заметил Песков, отвечая на вопрос, могут ли быть в этот план внесены изменения.

В конце апреля Путин на совещании по вопросам противодействия распространению COVID-19 в регионах РФ поручил правительству и рабочей группе Госсовета к 5 мая подготовить параметры поэтапного снятия коронавирусных ограничений с 12 мая.

В том же месяце академик-секретарь отделения медицинских наук РАН, бывший министр здравоохранения России Владимир Стародубов рассказал "Интерфаксу", что российские эпидемиологи приступили к разработке критериев выхода из режима коронавирусных ограничений.

Дмитрий Песков Владимир Путин Анна Попова Роспотребнадзор коронавирус

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