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Российские эпидемиологи приступили к проработке плана выхода из режима самоизоляции

Российские эпидемиологи приступили к проработке плана выхода из режима самоизоляции
Фото: Reuters

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В России начался первый этап составления плана выхода регионов из режима ограничений, веденных ранее из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил "Интерфаксу" академик-секретарь отделения медицинских наук РАН, бывший министр здравоохранения России Владимир Стародубов.

"Эпидемиологи страны приступили к определению критериев выхода из изоляционного состояния. В первую очередь для этого необходимо уточнить уровень заболеваемости по каждому региону. Эти данные и позволят определить критерии, по которым можно начать выход", - сказал Стародубов агентству в среду.

Он выразил уверенность, что эта работа будет закончена до 5 мая. По словам Стародубова, важной частью критерия будет не наличие одного-двух инфицированных в регионе, а "тренд заболевания".

Один из основных критериев готовности региона к выходу из режима изоляции

"Главное, чтобы трек заболеваемости из плюсового твердо переходил в отрицательный. Другими словами, количество заболевших должно постоянно снижаться. Именно это определяет спад пандемии. И именно это станет одним из основных критериев готовности региона к выходу из изоляционного режима", - добавил академик.

Стародубов отметил, что Москва в настоящее время "идет впереди всей России по развитию ситуации". "Поэтому именно столица будет одним из примеров определения готовности к постепенному выходу из изоляционного режима", - подчеркнул он.

По его данным, сейчас в Москве "последние пять-шесть дней уровень заболеваемости держится около трех тысяч, и нет резкого нарастания". "Подождем, пока кривая пойдет вниз, и, вероятно, после этого через пару недель Москва начнет выполнять план выхода из изоляционного режима", - уточнил Стародубов. "Но это не будет одномоментно, выход будет постепенным", - подчеркнул академик.

Поручения Путина по поводу ослабления режима самоизоляции

Накануне, 28 апреля, президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению COVID-19 в регионах РФ поручил правительству и рабочей группе Госсовета к 5 мая подготовить параметры поэтапного снятия коронавирусных ограничений с 12 мая.

"Поручаю правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации - а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее текущего прогноза", - сказал Путин.

Он обратил внимание, что рекомендации власти российских регионов должны получить заранее, 5 мая, чтобы у регионов была неделя на подготовку своих дальнейших действий после 11 мая. "При этом у них, как и прежде, должно сохраняться пространство для маневра, для гибких, самостоятельных решений, для того, чтобы принимать их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов", - добавил Путин.

По его словам, у регионов будет возможность не только снимать, но и при необходимости усиливать режим ограничений. "В каких-то регионах жесткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учетом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения. Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений", - сказал президент.

"Повторю, надо настроиться на то, что впереди сложный процесс, и он не такой быстрый, как бы нам хотелось, но нельзя забегать вперед, рискуя откатиться назад", - добавил он.

Продление периода нерабочих дней

На совещании 28 апреля Путин также продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно, объяснив это необходимостью борьбы с коронавирусом.

"Впереди у нас череда больших майских праздников. Между ними рабочие дни - 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной ситуации многие бы не работали - брали бы отгулы или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил глава государства.

Хроника коронавируса. Апрель.

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