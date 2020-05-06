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Число жертв аварии в Самарской области выросло до шести человек

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе "Самара-Ульяновск-Димитровград" в среду вечером, по уточненным данным, унесло жизни шести человек, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД по Самарской области.

На месте аварии погибли пять человек из одного автомобиля, в том числе девочка примерно десяти лет. Водитель другого автомобиля умер по дороге в больницу.

Вечером в среду в Красноярском районе Самарской области на 74 километре дороги "Самара-Ульяновск-Димитровград" столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и KIA Cerato. Было известно о пяти погибших, в том числе одном ребенке.

Самарская область

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