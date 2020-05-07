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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:46Заразились
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Президент РФ заявил о необходимости серьезного анализа санитарных мер на транспорте

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Серьезный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях, в том числе и на транспорте, понадобится после спада эпидемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом глава государства сообщил в четверг на совещании по вопросам развития транспорта в режиме видеоконференции. Он обратил внимание федеральных ведомств на то, что в этом вопросе нельзя "перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями".

"Важно, чтобы они (санитарные меры - ИФ) были соразмерны рискам и, главное, реально служили защите здоровья и безопасности граждан. Это всегда должно быть у нас на первом плане", - подчеркнул Путин.

Кроме того, президент анонсировал отдельное совещание, посвященное поддержке отраслям авиаперевозок и авиапрома на фоне пандемии COVID-19.

"Отмечу, что ситуация в сфере воздушных перевозок - и в России, и во всем мире - особенно сложная. Мы это прекрасно видим, понимаем, поэтому посвятим ей отдельное совещание, где обсудим и задачи авиастроительной промышленности вместе, в комплексе", - заявил Путин. Дату совещания президент не уточнил.

Владимир Путин коронавирус

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