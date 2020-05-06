Минтранс предложил новые послабления автоперевозчикам грузов и пассажиров

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минтранс направил правительству предложения по новым мерам поддержки транспортных компаний, в частности, об отмене ряда налогов и сборов. Предложения касаются в первую очередь автотранспорта и авиации, пишет "Коммерсантъ". В первом пакете предложений министерства автотранспорт не упоминался.

Минтранс предложил освободить перевозчиков, работающих в международном сообщении, от утильсбора за новые автобусы и грузовики экологического класса "Евро-6", субсидировать проценты по лизингу и кредитам владельцам автобусов.

Ведомство предложило также расширить с 20% до 80% возможность покрытия стоимости закупаемых тахографов за счет сумм страховых взносов в Фонд социального страхования. Регионам министерство рекомендовало не взимать в 2020 году транспортный, земельный налоги и налог на имущество, а также арендную плату с владельцев автостанций, автовокзалов и грузо- и пассажироперевозчиков автотранспортом и городским электротранспортом.

Ведомство также предложило обнулить до конца года НДС на внутренние грузовые автоперевозки и международные, местом реализации которых признается Россия. Еще Минтранс хочет расширить возможность вычета убытка из налога на прибыль будущих периодов, ограниченную 50%, сняв лимит для грузовых и пассажирских автомобильных и воздушных перевозок, электротранспорта, метро и вокзалов, снизить для них ставку страховых взносов от фонда оплаты труда за 2020–2022 годы до 15%.

Для поддержки авиации Минтранс предложил с 1 апреля обнулить НДС на все внутренние перевозки до 2030 года. По оценке Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), это позволит авиакомпаниям сэкономить 36 млрд рублей в год. Также предлагается снизить страховые взносы для фонда оплаты труда экипажей воздушных судов: по обязательному пенсионному страхованию — с 22% до 10%, по ОМС — с 5,1% до 2%, на больничные и декретные отпуска — с 2,9% до 2%. Для аэропортов предлагается снизить общую ставку страховых взносов с 30% до 7,6% в 2020–2022 годах, как предлагала Международная ассоциация аэропортов.

Также министерство предложило ввести льготу по налогу на прибыль для аэропортов, заключивших концессионные соглашения и обязавшихся создать или реконструировать объекты инфраструктуры, в размере инвестиций в эти объекты. Для реконструкции дальневосточных аэропортов планируется рекомендовать Минвостокразвития и ВЭБ.РФ выдавать 100% финансирования (вместо 50%), так как привлечь кредиты банков на такие проекты сегодня затруднительно.

Ведомство также предложило отменить транспортный налог для лизинговых компаний, снизив тем самым размер лизинговых платежей за самолеты, налог на имущество для воздушных судов, зарегистрированных в российском реестре (подавляющая часть судов российских перевозчиков зарегистрирована в реестрах Бермудских островов и Ирландии). Центробанку предложено установить минимальные требования по резервированию и обеспечению кредитов, выдаваемых авиакомпаниям и аэропортам.

Меры по поддержке водного транспорта в доработанный перечень Минтранса не вошли, отмечает газета.