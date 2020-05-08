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Лидеры РФ и Китая заявили о планах бороться против пересмотра итогов войны

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора подчеркнули решимость в противодействии попыткам ревизии итогов Второй мировой войны.

Стороны также подтвердили готовность к продолжению совместной работы, направленной на создание вакцин и лекарственных препаратов от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе китайской стороны. "Глава китайского государства тепло поздравил президента России с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Отмечено особое значение этой даты для народов двух стран, понесших самые тяжелые потери в результате действий агрессоров. Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за бережное отношение к сохранению памяти о тысячах советских солдат и добровольцев, павших на китайской земле. С обеих сторон подчеркнута решимость противодействовать попыткам ревизии итогов Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

При обсуждении проблематики борьбы с коронавирусной инфекцией "высоко оценено сотрудничество двух стран, с самого начала эпидемии оказывающих друг другу поддержку". "Подтверждена готовность к продолжению совместной работы, направленной на создание вакцин и лекарственных препаратов, на консолидацию усилий международного сообщества по обузданию пандемии и недопущение политизации этой темы", - отметили в пресс-службе.

Лидеры двух стран договорились продолжить контакты и возобновить обмены визитами, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Владимир Путин Си Цзиньпин

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