Путин объяснил попытки переписать историю войны желанием вызвать у России чувство вины

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин полагает, что попытки некоторых стран переписать историю, поставив Советский Союз и нацистскую Германию "на одну доску", преследуют политическую цель заставить Россию почувствовать себя виноватой.

"Желание возложить на кого-то ответственность, поставить на одну доску Советский Союз и нацистскую Германию, безусловно, проецируется на сегодняшний, на завтрашний день, с тем, чтобы Россия чувствовала себя необходимой за что-то оправдываться. Ставить нас в положение людей, которые должны испытывать чувство вины", - говорит президент в фильме "Война за память", который вышел на канале "Россия 1" (ВГТРК).

Президент РФ отвечает тем, кто этого добивается: "Нет, у нас и не может быть никакого чувства вины. Мы положили на алтарь Победы 27 миллионов жизней наших граждан, граждан Советского Союза". "Поэтому не может быть никакого оправдания тем, кто пытается историю переписать", - убежден президент РФ.

"И мы должны быть вечно благодарны Героям Великой Отечественной войны, (...) дедушкам, бабушкам, отцам нашим, матерям за то, что они добыли для нас эту победу. Обеспечили будущее нашей страны и наших детей", - говорит Путин.

По мнению президента, "проблема переписи истории связана с тем, что идет внутриполитическая борьба в некоторых странах". "И те, кто это делают, они взбадривают свой электорат вот таким способом", - отметил Путин.

На вопрос, есть ли риск возрождения нацизма и не ведется ли кем-то целенаправленная работа на этот счет, Путин ответил: "Думаю, что риск возрождения нацизма есть, но он не связан с попытками переиначить, переписать историю, вообще это к истории не имеет никакого отношения".

"Это имеет отношение к сегодняшнему дню. Это инструмент решения внутриполитических вопросов сегодняшнего дня для некоторых стран, которые опираются на определенные круги внутри своей страны и всячески муссируют эту проблему", - заявил президент РФ.

Ранее, 7 мая, президенты Литвы, Латвии и Эстонии выпустили совместное заявление к 75-летию окончания Второй мировой войны. В нем они обвинили СССР в сговоре с нацистской Германией и последующей оккупации и аннексии своих территорий. На сайте президента Латвии Эгилса Левитса опубликована версия заявления на русском языке.

Президенты стран Балтии отмечают, что "конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы". По словам глав Балтийских стран, "на смену одного тоталитарного режима пришел другой, когда Балтийские страны были цинично включены в состав Советского Союза".

"Два безжалостных диктатора - Гитлер и Сталин - разделили Европу на сферы влияния, подписав секретные протоколы пакта Молотова-Риббентропа между Советским Союзом и нацистской Германией. После начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года на основании этого соглашения и Советско-германского договора о границе и дружбе Советский Союз оккупировал и аннексировал Латвию, Литву и Эстонию", - говорится с заявлении лидеров прибалтийских стран.